Стала известна сумма возможного трансфера Промеса в «Спартака»

«Спартак» и «Аякс» ведут переговоры о переходе в российский клуб нападающего Квинси Промеса, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира. Указано, что сумма трансфера может составить 12 миллионов евро. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

#SpartakMoskva are in advanced talks with #Ajax to sign Quincy #Promes as a Kokorin's replacement for € 12M. Agreed personal terms between Russian club and the dutch player. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) January 24, 2021

Также сообщается, что «Спартак» согласовал условия контракта со своим бывшим игроком. Голландец выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. По информации «СЭ», в случае возвращения он станет самым высокооплачиваемым игроком команды.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 24 матча за «Аякс» и забил шесть мячей.