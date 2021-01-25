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Стала известна сумма возможного трансфера Промеса в «Спартака»

00:25
Квинси Промес. Фото Reuters
Квинси Промес. Фото Reuters
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«Спартак» и «Аякс» ведут переговоры о переходе в российский клуб нападающего Квинси Промеса, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира. Указано, что сумма трансфера может составить 12 миллионов евро. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Также сообщается, что «Спартак» согласовал условия контракта со своим бывшим игроком. Голландец выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. По информации «СЭ», в случае возвращения он станет самым высокооплачиваемым игроком команды.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 24 матча за «Аякс» и забил шесть мячей.

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