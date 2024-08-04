Стала известна причина срыва трансфера Илича из «Торино» в «Зенит»

Как стало известно «СЭ», трансфер полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Зенит» сорвался из-за расхождений клубов по сумме перехода футболиста.

«Торино» запрашивал за серба порядка 30 миллионов евро, в то время как «Зенит» не хотел платить больше 20, максимум 23 миллионов.

Илич выступает за «Торино» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 18 миллионов евро.