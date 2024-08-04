Луценко прокомментировал игру Лунева в «Динамо» в текущем сезоне РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» Евгений Луценко прокомментировал игру вратаря Андрея Лунева в этом сезоне РПЛ.

— «Динамо» хорошо вошло в сезон. В действиях игроков видна легкость. Нравится, в какой форме сейчас находится коллектив. Другой вопрос, надолго ли хватит ребят в таком режиме. Резерва все-таки не очень много.

— Лунев смог заменить Шунина?

— На Лунева можно рассчитывать. Он отлично закрыл позицию. Андрей — последний человек, который подведет в важный момент. Он взрослый футболист и профессионал. Я больше опасаюсь за молодых игроков. Тот же Тюкавин, каким бы ментально сильным он ни был, может уйти в тень. Ему нужен сменщик, — цитирует Луценко Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Лунев провел за «Динамо» три матча в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), пропустив два гола.