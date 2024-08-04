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Гладилин: «С Барко в «Спартаке» по-новому раскроются Угальде и Зиньковский»

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Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от игры Эсекьеля Барко.

«Думаю, что Угальде и Зиньковский могут по новому раскрыться в «Спартаке» благодаря их взаимодействиям с Барко. Когда в команде появляется человек, который владеет отличной передачей, думает по футбольному и имеет хороший удар, то это огромный плюс для всех.

Все-таки по своей сути Барко — связующий игрок. Благодаря нему все зависимые футболисты «Спартака» могут заиграть по-новому. Тот же Зиньковский, фланговый полузащитник, ему всегда нужен вариант для обыгрыша с партнёром. А Угальде играет на острие, его нужно стабильно снабжать мячами, — сказал Гладилин Legalbet.

25-летний атакующий полузащитник Эсекьель Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта», подписав контракт до лета 2027 года. Хавбек провел два матча за красно-белых и забил один мяч.

Источник: Legalbet
Антон Зиньковский
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
5
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
6
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
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 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
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 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
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 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
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