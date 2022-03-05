Алексей Березуцкий: «Всем мира, добра, любви. Надеюсь, и погода будет хорошая 8 марта»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:0) поздравил женщин с наступающим Международным женским днем.

«Продавец в магазине, шахтер вряд ли думает о работе столько, сколько неделю назад. Что думаю о происходящем, уже сказал. Пожелаю всем мира, добра, любви. Надеюсь, и погода будет хорошая 8 марта. И у всех будет как минимум хорошее настроение», — сказал Березуцкий.