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Судейство

Стал известен главный кандидат на судейство матча «Динамо» — «Зенит»

18:08
Сергей Карасев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Карасев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», матч 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Зенит», скорее всего, будет судить Сергей Карасев. Игра пройдет 12 декабря и начнется в 14.00 по московскому времени.

В первом круге столичный арбитр уже обслуживал игру «Зенит» — «Динамо»: в 13-м туре в Санкт-Петербурге сине-бело-голубые победили — 4:1. Во втором тайме за игру рукой Вячеслава Караваева был назначен 11-метровый удар в зенитовские ворота, который реализовал Даниил Фомин.

«Зенит» с 37 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 35 баллами располагается на второй строчке.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
12 дек, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Зенит

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Александр Бобров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры