По данным «СЭ», матч 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Зенит», скорее всего, будет судить Сергей Карасев. Игра пройдет 12 декабря и начнется в 14.00 по московскому времени.

В первом круге столичный арбитр уже обслуживал игру «Зенит» — «Динамо»: в 13-м туре в Санкт-Петербурге сине-бело-голубые победили — 4:1. Во втором тайме за игру рукой Вячеслава Караваева был назначен 11-метровый удар в зенитовские ворота, который реализовал Даниил Фомин.

«Зенит» с 37 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 35 баллами располагается на второй строчке.