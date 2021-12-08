Магнуссон вернулся в общую группу ЦСКА
Исландский защитник ЦСКА Хердур Магнуссон вернулся в общую группу команды перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» (Тула), сообщает Telegram-канал армейцев.
Пресс-службе команды футболист рассказал о своем самочувствии.
«Чувствую себя хорошо. Счастлив, что вернулся к тренировкам, и теперь нагружаю себя наравне со всеми. Ребятам остался в этом году один матч, я же надеюсь сыграть уже в следующем феврале со «Спартаком». Уже сейчас начинаю думать об этом, дерби — хорошая цель, чтобы двигаться вперед», — цитирует игрока официальный сайт армейцев.
4 апреля Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава во втором тайме матча 24-го тура Тинькофф РПЛ сезона-2020/21 с «Тамбовом» (2:1).
11 декабря ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в Москве. Начало — в 16.30 (мск).
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