Магнуссон вернулся в общую группу ЦСКА

Исландский защитник ЦСКА Хердур Магнуссон вернулся в общую группу команды перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» (Тула), сообщает Telegram-канал армейцев.

Пресс-службе команды футболист рассказал о своем самочувствии.

«Чувствую себя хорошо. Счастлив, что вернулся к тренировкам, и теперь нагружаю себя наравне со всеми. Ребятам остался в этом году один матч, я же надеюсь сыграть уже в следующем феврале со «Спартаком». Уже сейчас начинаю думать об этом, дерби — хорошая цель, чтобы двигаться вперед», — цитирует игрока официальный сайт армейцев.