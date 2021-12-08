Адвокат бывшей девушки Азмуна: «Если Сердар покинет Россию, это не помешает получить решение об отцовстве»

Андрей Дмитриев, адвокат бывшей девушки нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, рассказал «СЭ» подробности прошедшего первого судебного заседания по делу об установлении отцовства и взыскании алиментов.

— На сегодняшний день в ходе судебного заседания нами было заявлено ряд ходатайств: одно из них — ходатайство о проведении молекулярно-генетической экспертизы на установление отцовства. Судом это ходатайство принято, но пока оставлено до уведомления второй стороны. На сегодняшний день информации от ответчика о его уведомлении в судебном деле нет. В связи с этим судебное заседание перенесено на 10 февраля 2022 года. Я, конечно, просил поставить более раннюю дату, но из-за большой загрузки этого сделать невозможно. Сегодня со стороны ответчика никого не было, — сказал Дмитриев «СЭ».

— Почему сегодня не было самой девушки?

— Она, конечно же, хотела выступить лично. Однако, ее рейс из Казани был задержан. Алия, к сожалению, просто не успела к назначенному времени.

— Как будет построено судопроизводство, если Сердар Азмун уедет из России?

— Суд в любом случае закончится здесь. Мы представим все свои доказательства. Я думаю, что даже если ответчик покинет страну, то это не помешает нам получить решение об установлении отцовства и взыскании алиментов.

— Вы можете как-то объяснить, зачем стороны затягивают это дело?

— Могу предположить, что ответчик точно знал, что заседание было назначено на сегодня. Об этом писали абсолютно все СМИ, в том числе и федеральные, были разные сюжеты на телеканалах. Об этом нельзя было не знать.

Ранее девушка из Казани по имени Алия подала иск на 26-летнего иранца с целью установления отцовства и взыскания с него алиментов. Отмечается, что пара познакомилась в 2018 году, когда нападающий выступал за казанский «Рубин».