«Среди футболистов я неверующих почти не встречал». Евсеев поздравил болельщиков с наступающей Пасхой

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поздравил болельщиков с наступающей Пасхой.

«Среди футболистов я людей неверующих почти не встречал, — написал Евсеев в Instagram. — Раньше говорили: кто в море не ходил, тот Богу не молился. Иногда вспоминаю эти слова перед полетом. Футболисты и тренеры постоянно в небе. Но и на земле часто просишь о чем-то.

Написал, а перед глазами последние кадры из фильма про Высоцкого. Когда он летит и вспоминает своих близких, разговаривает с Богом и просит, чтобы у них все было хорошо. С наступающей Пасхой! Пусть дальше год будет светлым!»

«Уфа» занимает девятое место в чемпионате России, имея в активе 27 очков в 22 матчах.