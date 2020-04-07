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Sportowe Fakty: клуб из Стамбула интересуется Рыбусом

11:38
Мачей Рыбус. Фото ФК «Локомотив»
Мачей Рыбус. Фото ФК «Локомотив»
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Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус может продолжить карьеру в Турции, сообщает Sportowe Fakty.

По данным источника, 30-летним поляком интересуется клуб из Стамбула, однако из-за коронавируса переход может сорваться. Контракт игрока истекает в июне 2020 года.

В текущем сезоне Рыбус провел 24 матча во всех турнирах, в которых сделал три голевые передачи и заработал одну красную карточку.

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