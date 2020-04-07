Sportowe Fakty: клуб из Стамбула интересуется Рыбусом
11:38
Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус может продолжить карьеру в Турции, сообщает Sportowe Fakty.
По данным источника, 30-летним поляком интересуется клуб из Стамбула, однако из-за коронавируса переход может сорваться. Контракт игрока истекает в июне 2020 года.
В текущем сезоне Рыбус провел 24 матча во всех турнирах, в которых сделал три голевые передачи и заработал одну красную карточку.
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