Лунев признан лучшим игроком «Динамо» в июле-августе

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев признан лучшим игроком в июле-августе.

«Поздравляем нашего вратаря и ждем еще больше топовых матчей в его исполнении», — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

«Динамо» в июле и августе провело 7 матчей в РПЛ — 4 победы, 1 ничья и 2 поражения. В FONBET Кубка России бело-голубые одержали 2 победы и 1 матч проиграли.