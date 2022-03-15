Спортивный юрист объяснил решение CAS по запрету УЕФА на участие российских клубов в турнирах организации

Спортивный юрист Анна Анцелиович в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала решение CAS оставить в силе запрет УЕФА на участие российских клубов в турнирах под эгидой организации.

«Это пока решение президента апелляционного подразделения об отказе приостановить исполнение решения УЕФА. Решение касается только УЕФА. По стыковым матчам это в решении по апелляции на решение ФИФА. Оно будет до конца недели. Клубы не смогут до вынесения окончательного решения выступать на соревнованиях, проводимых под эгидой УЕФА. Обжаловать решение не приостанавливать решение нельзя», — сказала Анцелиович «СЭ».

Ранее, 15 марта, Спортивный арбитражный суд (CAS) решением от 15 марта 2022 года оставил в силе запрет УЕФА на участие российских клубов в турнирах под эгидой организации.

ФИФА и УЕФА в конце февраля приняли совместное решение об отстранении российских сборных и клубов от соревнований под своей эгидой до дальнейшего уведомления.