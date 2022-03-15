Геннадий Орлов: «Зачем Зарема говорит о судействе? На каком месте «Спартак»?

Геннадий Орлов отреагировал на слова Заремы Салиховой о судействе в матче «Спартак» — «Краснодар»

Известный комментатор Геннадий Орлов, считает, что «Спартаку» не стоит критиковать судейство после матча с «Краснодаром» (1:2).

— Супруга Леонида Федуна Зарема Салихова тоже дает оценку судьям... По-моему, лучше говорить о качестве игры своей команды. Счет же на табло. Пусть ответят на вопрос: по какой причине «Спартак» сейчас на 9-м месте? Неужели из-за судей? Из-за того, что арбитры их «плавят», да?

Глупость! «Спартак» играет с ошибками, с перепадами. У красно-белых нет классных полузащитников. Вот ЦСКА привез сильных легионеров и поднялся в таблице.

Николсон? Возможно, хороший нападающий. Но я боюсь, что он станет таким же, как нынешний Ларссон. Швед же, увы, деградировал... А кто в этом виноват?

Я бы еще понял, если бы «Спартак» из-за судейских решений с первого места откатился на второе... Но, ребят, посмотрите в таблицу РПЛ, которая в рейтинге УЕФА скоро упадет на 18-ю позицию.

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