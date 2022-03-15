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Геннадий Орлов: «Зачем Зарема говорит о судействе? На каком месте «Спартак»?

Геннадий Орлов отреагировал на слова Заремы Салиховой о судействе в матче «Спартак» — «Краснодар»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Известный комментатор Геннадий Орлов, считает, что «Спартаку» не стоит критиковать судейство после матча с «Краснодаром» (1:2).

— Супруга Леонида Федуна Зарема Салихова тоже дает оценку судьям... По-моему, лучше говорить о качестве игры своей команды. Счет же на табло. Пусть ответят на вопрос: по какой причине «Спартак» сейчас на 9-м месте? Неужели из-за судей? Из-за того, что арбитры их «плавят», да?

Глупость! «Спартак» играет с ошибками, с перепадами. У красно-белых нет классных полузащитников. Вот ЦСКА привез сильных легионеров и поднялся в таблице.

Николсон? Возможно, хороший нападающий. Но я боюсь, что он станет таким же, как нынешний Ларссон. Швед же, увы, деградировал... А кто в этом виноват?

Я бы еще понял, если бы «Спартак» из-за судейских решений с первого места откатился на второе... Но, ребят, посмотрите в таблицу РПЛ, которая в рейтинге УЕФА скоро упадет на 18-ю позицию.

Читайте полное интервью Геннадия Орлова по ссылке.

ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Зарема Салихова
9
14
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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Химки – Динамо
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26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
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Зенит – Рубин
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
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Ростов

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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