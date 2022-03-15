Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением об отсутствии форварда «Зенита» Артема Дзюбы в списке сборной России.

«Не хочу затрагивать политическую составляющую. Если Дзюба не хочет ехать в сборную по тем или иным причинам, значит, нет смысла его вызывать. Артем — хороший нападающий, сейчас он в отличной форме и мог бы помочь сборной. Не знаю, вызовет ли Карпин его в дальнейшем. Надо быть в курсе их отношений», — приводит слова Хохлова «РБ Спорт».

Сегодня, 15 марта, тренерский штаб сборной России объявил состав команды на сбор, который пройдет в Москве с 21 по 27 марта. Главный тренер команды Валерий Карпин заявил, что Дзюба пропустит сбор по семейным обстоятельствам.