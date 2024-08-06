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Спортивный юрист Алексеев заявил, что CAS не уполномочен приостановить трансферы ЦСКА на время тяжбы с Федотовым

Виктория Кравченко
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Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев рассказал, что думает о том, что Владимир Федотов подаст иск в Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне (CAS) против ЦСКА, чтобы отсудить у клуба 200 миллионов рублей.

— Надолго может затянуться это разбирательство в CAS?

— Ориентировочно от полугода до года. Если не будет заявлено ходатайство со стороны, обращающейся в суд на ускоренную процедуру, если все стороны по делу будут на это согласны, тогда спор может гораздо быстрее разрешен в ускоренном порядке на основании кодекса Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

— Обращение в CAS — это дорогостоящая процедура для Федотова?

— В среднем рассмотрение дела в CAS стоит около 40 тысяч швейцарских франков. Это почти тоже самое, что 40 тысяч долларов или евро. Первоначальная пошлина — 1000 швейцарских франков. Но требуется оплата панели CAS, дополнительные издержки и в случае, если решение не в пользу обратившегося или жалобщика, то еще требуется оплатить, соответственно, затраты противоположной стороны: на адвокатов, на всю бюрократию и так далее. Процедура дорогостоящая, однозначно, — цитирует Алексеева «РБ Спорт».

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 по июнь 2024 года. С ним армейцы стали обладателями Кубка России и серебряными призерами РПЛ сезона-2022/23.

Источник: РБ Спорт
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
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2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
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 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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