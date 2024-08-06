Овчинников считает, что Николич изменит менталитет футболистов

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о перспективах Марко Николича на посту главного тренера московской команды.

-Николич — квалифицированный специалист. Конечно, я думаю, что ему будет непросто. Пока рано судить, но я не сомневаюсь в его компетенции. Интересно, как быстро ему удастся создать единый коллектив, который будет объединен одной целью.

ЦСКА — бренд и топовый клуб, который ставит перед собой самые высокие задачи. Мне очень интересно, как Николич изменит менталитет футболистов. Очень важно, чтобы они поверили в то, что должны занять именно первое место, — цитирует Овчинникова Metaratings.ru.

Под руководством Николича ЦСКА сыграли три матча в РПЛ, обыграв «Оренбург» (5:1) и «Пари НН» (3:0), а также сыграв вничью с «Ростовом» (0:0). В Кубке России команда потерпела поражение от «Краснодара» (0:1).