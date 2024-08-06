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Овчинников считает, что Николич изменит менталитет футболистов

Виктория Кравченко
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Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о перспективах Марко Николича на посту главного тренера московской команды.

-Николич — квалифицированный специалист. Конечно, я думаю, что ему будет непросто. Пока рано судить, но я не сомневаюсь в его компетенции. Интересно, как быстро ему удастся создать единый коллектив, который будет объединен одной целью.

ЦСКА — бренд и топовый клуб, который ставит перед собой самые высокие задачи. Мне очень интересно, как Николич изменит менталитет футболистов. Очень важно, чтобы они поверили в то, что должны занять именно первое место, — цитирует Овчинникова Metaratings.ru.

Под руководством Николича ЦСКА сыграли три матча в РПЛ, обыграв «Оренбург» (5:1) и «Пари НН» (3:0), а также сыграв вничью с «Ростовом» (0:0). В Кубке России команда потерпела поражение от «Краснодара» (0:1).

Источник: Metaratings.ru
Сергей Овчинников (футбол)
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
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 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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