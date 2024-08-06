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Агент Рахмановича: «Амар согласовал контракт с клубом из Саудовской Аравии»

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Младен Ратковица, агент полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича, заявил, что футболист может покинуть самарскую команду в летнее трансферное окно.

«Рахманович может покинуть «Крылья» в летнее трансферное окно. У него есть предложение от клуба из Саудовской Аравии. Но существует определенный механизм, согласно которому работают трансферы в этой стране. Бюджет клуба должен быть одобрен министерством спорта, и мы ждем, когда этот вопрос будет улажен. Если они дадут «зеленый свет», переход состоится, если нет — это будет невозможно. Клубы между собой уже все согласовали, Рахманович также утвердил свой контракт», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Рахманович выступает за «Крылья Советов» с сентября 2022 года. За это время он провел за команду 55 матчей во всех турнирах, забив 8 мячей и отдав 5 голевых передач.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Амар Рахманович
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 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
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 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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Ростов – Рубин
 - : -
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Локомотив – Динамо Мх
 - : -
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Зенит – Динамо
 - : -
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Оренбург – Акрон
 - : -
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Краснодар – ЦСКА
 - : -
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