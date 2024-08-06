Агент Рахмановича: «Амар согласовал контракт с клубом из Саудовской Аравии»

Младен Ратковица, агент полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича, заявил, что футболист может покинуть самарскую команду в летнее трансферное окно.

«Рахманович может покинуть «Крылья» в летнее трансферное окно. У него есть предложение от клуба из Саудовской Аравии. Но существует определенный механизм, согласно которому работают трансферы в этой стране. Бюджет клуба должен быть одобрен министерством спорта, и мы ждем, когда этот вопрос будет улажен. Если они дадут «зеленый свет», переход состоится, если нет — это будет невозможно. Клубы между собой уже все согласовали, Рахманович также утвердил свой контракт», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Рахманович выступает за «Крылья Советов» с сентября 2022 года. За это время он провел за команду 55 матчей во всех турнирах, забив 8 мячей и отдав 5 голевых передач.