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Сегодня, 16:23

Юран не считает, что «Спартаку» будет легко в матче против «Торпедо»

Руслан Минаев
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Экс-игрок «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о матче красно-белых с «Торпедо» в 15-м туре РПЛ.

По словам Юрана, матч против «автозаводчиков» не будет легкой прогулкой для красно-белых.

«Матч с «Торпедо» будет легкой прогулкой для «Спартака»? ЦСКА уже прогулялся. Это неправильное выражение. В «Торпедо» понимают, что в такой ситуации для них каждая игра как финал кубка. Только так можно вылезти из сложившейся ситуации. Я не считаю, что для «Спартака» будет легкая прогулка. «Торпедо» усилилось, плюс назначили нового тренера. «Спартаку» нужно будет очень постараться, чтобы добиться результата», — цитирует Юрана Sport24.

«Спартак» и «Торпедо» встретятся 30 октября. Начало — в 16.30.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-27-yuran-ne-schitayu-chto-dlya-spartaka-budet-legkaya-progulka-v-matche-s-torpedo-tsska-uzhe-progulyalsya
Сергей Юран
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

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 6
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