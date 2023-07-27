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Спортивный менеджер Тильман: «Во Франции Сазонову будет проще заиграть, потому что чемпионат более силовой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный менеджер Александр Тильман высказался о возможном переходе защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова в «Лион».

Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер игрока. Первый сезон он проведет в аренде в бельгийском «Моленбеке».

«Во Франции и через Бельгию Сазонову будет проще заиграть в Европе, потому что чемпионаты чуть менее тактические, больше силовые, построенные на индивидуальных качествах. У него они сильные — мощь, скорость, атлетизм. Но тактически есть ошибки», — приводит слова Тильмана Legalbet.

Сазонов выступает за «Динамо» с 2021 года. За это время 21-летний футболист сыграл в составе московской команды 39 матчей и забил 1 гол. Контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

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Источник: Legalbet
ФК Динамо (Москва)
ФК Лион
Саба Сазонов
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 Урал 1 1 0 0 2-1 3
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