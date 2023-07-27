Спортивный менеджер Тильман: «Во Франции Сазонову будет проще заиграть, потому что чемпионат более силовой»

Спортивный менеджер Александр Тильман высказался о возможном переходе защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова в «Лион».

Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер игрока. Первый сезон он проведет в аренде в бельгийском «Моленбеке».

«Во Франции и через Бельгию Сазонову будет проще заиграть в Европе, потому что чемпионаты чуть менее тактические, больше силовые, построенные на индивидуальных качествах. У него они сильные — мощь, скорость, атлетизм. Но тактически есть ошибки», — приводит слова Тильмана Legalbet.

Сазонов выступает за «Динамо» с 2021 года. За это время 21-летний футболист сыграл в составе московской команды 39 матчей и забил 1 гол. Контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.