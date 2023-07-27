В «Сочи» отреагировали на слухи об интересе к Станиславу Черчесову

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашков прокомментировал информацию о том, что клуб заинтересован в приглашении экс-тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Считаю, что просто неправильно создавать такие вбросы. На сегодняшний момент в клубе есть главный тренер и команда, которая стремится быть лучше, чтобы занять достойное место», — цитирует Рубашко matchtv.ru.

«Ференцварош» 19 июля объявил об увольнении российского специалиста с поста главного тренера клуба. Венгерский клуб уступил в первом раунде квалификации Лиги чемпионов «Клаксвику» с Фарерских островов (0:0; 0:3).

«Сочи» с апреля этого года возглавляет Дмитрий Хохлов, который сменил на посту главного тренера Курбана Бердыева. В первом туре РПЛ сезона-2023/24 сочинцы обыграли «Балтику» (2:0). Голами отметились Ваня Дркушич и Мартин Крамарич.