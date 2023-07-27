Агенты защитника «Шавиша» Коррея сообщил, что игроком интересуются российские клубы

Представители защитника «Шавиша» Жоау Коррея отреагировал на возможный переход футболиста в РПЛ.

«Многие клубы РПЛ заинтересованы в нашем футболисте, но на данный момент ничего конкретного нет. Коррея готов к новому вызову в своей карьере. Россия? Он готов приехать в вашу страну», — заявили агенты «РБ Спорт».