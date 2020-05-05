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Спортивный директор «Тамбова» прокомментировал информацию о покупке спартаковца Мелкадзе

17:32
Георгий Мелкадзе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Мелкадзе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков опроверг «СЭ» информацию издания Metaratings о том, что находящийся в аренде 23-летний нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе будет выкуплен с целью дальнейшей продажи в «Локомотив» или «Рубин».

— Это неправда, — сказал Худяков. — Мы не сможем выкупить у «Спартака» Мелкадзе. Если он после окончания сезона у нас и останется, то только на правах аренды. Вариант с выкупом для последующей продажи также не обсуждался. (Константин Алексеев)

В этом сезоне на счету Мелкадзе 6 голов в 13 матчах за «Тамбов».

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