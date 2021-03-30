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Спортивный директор «Тамбова» Худяков прокомментировал свой уход в «Кубань»

11:56
Павел Худяков. Фото ФК "Тамбов"
Павел Худяков. Фото ФК &quot;Тамбов&quot;
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков ответил на вопросы статьи «СЭ» в голосовом чате Telegram-канала «Честность — не порок». Специалист высказался о своем переходе в «Кубань».

«Да, мы договорились, что 16 мая я перейду в «Кубань». Но если «Тамбов» окажется в стыковых матчах, я останусь в клубе до конца этих игр. Мы минимизировали расходы. Если мы доиграем чемпионат, получим 100 миллионов рублей, которые пойдут на погашение долгов. Мы уже получили 34 миллиона и раскидали их. Если бы мы не доиграли чемпионат, мы бы не получили денег вообще. Все деньги, которые будут поступать, распределяют судебные приставы. Их в равных частях будут получать футболисты и работники клуба. До конца никто не получит, разговоры идут хотя бы о 30-50%», — сказал Худяков «СЭ».

Напомним, благодаря финансовой помощи РФС и РПЛ у «Тамбова» появилась возможность доиграть текущий сезон Тинькофф РПЛ. Клубу было выделено более 150 миллионов рублей. После 23 туров чемпионата России «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице.

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