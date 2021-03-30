«Спартак» в год пандемии потерял 10 процентов выручки

Московский «Спартак» в 2020 году потерял около 2 миллиардов рублей из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Выручка клуба упала на 10 процентов, сообщает «Интерфакс».

По данным источника, чистый убыток красно-белых вырос в 2,4 раза — с 803,6 млн руб. до 1,93 млрд рублей. Такого убытка не было с 2004 года.

После 23 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 балла.