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«Спартак» в год пандемии потерял 10 процентов выручки

12:02
Леонид Федун. Фото «СЭ»
Леонид Федун. Фото «СЭ»
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Московский «Спартак» в 2020 году потерял около 2 миллиардов рублей из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Выручка клуба упала на 10 процентов, сообщает «Интерфакс».

По данным источника, чистый убыток красно-белых вырос в 2,4 раза — с 803,6 млн руб. до 1,93 млрд рублей. Такого убытка не было с 2004 года.

После 23 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 балла.

Дополнительная информация:

https://www.sport-interfax.ru/758553

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