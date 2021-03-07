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«Спартак» — «Краснодар»: Вилена сбил Ларссона. Что должен был сделать Мешков?

20:10
7 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар». Нарушение правил на Джордане Ларссоне. 7 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар». Нарушение правил на Джордане Ларссоне. 7 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар». Нарушение правил на Джордане Ларссоне. 7 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар». Нарушение правил на Джордане Ларссоне.
7 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар». Нарушение правил на Джордане Ларссоне.
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На 41-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» ошибся арбитр Виталий Мешков. Он не зафиксировал фол Тонни Вилены, который зацепил ногой Джордана Ларссона. Судье следовало назначить штрафной удар и вынести краснодарцу предупреждение.

Почему Вилену не следовало удалить? Потому что он не лишил соперника явной возможности забить гол. Своего партнера по «Краснодару», боровшегося с Ларссоном, был готов подстраховать Евгений Чернов.

7 марта. Москва. "Спартак" - "Краснодар". Нарушение правил на Джордане Ларссоне.
7 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар». Нарушение правил на Джордане Ларссоне.
7 марта. Москва. "Спартак" - "Краснодар". Нарушение правил на Джордане Ларссоне.
7 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар». Нарушение правил на Джордане Ларссоне.

(Александр Бобров)

Спартак — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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