Кахигао — о составе «Спартака»: «Команда хороша и так. Не думаю, что нужно говорить об изменениях»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао в интервью «СЭ» поделился мнением о будущем состава красно-белых.

— Насколько сильно изменится команда к началу нового сезона?

— Она и так хороша! Не думаю, что нужно говорить о том, чтобы что-то менять. Мы должны верить в нынешнюю команду, в игроков, тренерский штаб. Тем не менее каждый день работаем над тем, чтобы прибавлять во всех компонентах. С самого первого дня в России я говорил, что самое важное — не останавливаться на достигнутом и пытаться совершенствоваться. Несмотря на победу в Кубке, сразу же приступили к исполнению этого плана.

— Есть ли футболисты, которые покинут клуб по окончании сезона?

— Сейчас не время говорить об этом. Нужно радоваться победе в Кубке.

— Но слухов много.

— Я с ними не работаю. Понимаю вас, но добавить нечего.

В суперфинале FONBET Кубка России красно-белые победили «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3). В РПЛ московский клуб с 52 очками занял четвертую строчку.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР). У «Краснодара» три поражения в трех финалах.

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