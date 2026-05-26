Спортивный директор «Спартака» Кахигао: «Карседо — лучший вариант для клуба»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао в интервью «СЭ» высказался о работе главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо.

— Назначение Карседо — попадание в точку?

— Мой ответ — да! Хотя лучше пусть судят со стороны. Фанаты, думаю, скажут, что это так.

— Карседо в «Спартаке» на долгие годы?

— Он наш тренер. Думаю, что это лучший вариант для клуба.

— Давайте наконец-то проясним — кто уволил Станковича?

— Это наше общее решение: мое, совета директоров, генерального директора. Все серьезные шаги в этом клубе предпринимаются коллегиально.

В суперфинале FONBET Кубка России красно-белые победили «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3). В РПЛ московский клуб с 52 очками занял четвертую строчку.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР). У «Краснодара» три поражения в трех финалах.

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