Спортивный директор «Ростова» прокомментировал сообщение юриста Никитиной об угрозах в ее адрес

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал «СЭ» сообщение в Instagram юриста Дарины Никитиной, в котором она заявила, что ее не взяли на работу в клуб из-за разногласий с Рыскиным, и что в ее адрес звучали угрозы.

«С Дариной Никитиной я общался один или два раза в жизни, когда мы оформляли переход Еременко в «Ростов». У меня даже нет ее номера телефона. Если ей поступали звонки с угрозами, то стоит обратиться в правоохранительные органы. А если это плод фантазии, то к наркологу или психиатру», — сказал Рыскин.

(Константин Алексеев)

Юрист Никитина утверждает, что не подписала контракт с «Ростовом» из-за угроз