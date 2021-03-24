Олич заявил, что хочет вывести ЦСКА на ведущие позиции в Европе

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич заявил, что своей работой хотел бы вернуть команду на высокие позиции как в России

«Я доволен первым днем. Самое главное, чтобы вернулся ЦСКА, которого ждут все болельщики. Хотел бы, чтобы нас увидели на самом верху не только в чемпионате России, но и в Европе. Очень много людей, работавших в клубе в мое время, еще здесь, это очень приятно было видеть.

Увидел братьев Березуцких, они знают команду намного лучше, чем я. Это важно для меня, чтобы они сказали свое мнение, чтобы был контакт, можно было получить какую-то информацию», — сказал Олич в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

О назначении Олича было объявлено во вторник, 23 марта. Хорват сменил на посту главного тренера белоруса Виктора Ганчаренко.

41-летний Олич является бывшим игроком ЦСКА — он выступал за армейцев с 2003 по 2006 год. В составе клуба хорват трижды стал чемпионом России и завоевал Кубок УЕФА 2005 года.