Фурса считает, что судьи из Санкт-Петербурга смогут судить матчи «Зенита»

Руководитель департамента инспектирования РФС Сергей Фурса в интервью «СЭ» ответил на вопрос, можно ли отменить географический принцип и назначать судей из Санкт-Петербурга на игры с участием «Зенита».

— На сборе в Сочи нам представили рекомендательную систему назначения судей. Я поднял вопрос об отмене географического принципа. На мой взгляд, нужно перестать использовать такие ограничения. Вам не кажется, что пора уже так поступить? Питерские судьи не могут судить матчи «Зенита». Но в таком случае они не должны обслуживать и игры его конкурентов — «Спартака», ЦСКА, «Краснодара»... Зачем вообще тогда арбитры из Петербурга, если им, по такой логике, и судить-то нечего.

— Кто судил в декабре матч «Зенит» — «Спартак»?

— Сергей Карасев. Но он москвич, арбитр ФИФА.

— В том-то и дело. Не знаю, почему так решили, и где это было узаконено, что москвичи с эмблемой ФИФА могут судить любые матчи столичных команд с немосковскими.

— Вроде это началось при Розетти.

— Нет, еще раньше. А доводы приводились такие: в Питере одна команда, а в Москве — много. Но давайте еще раз обратимся к практике. Матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Локомотивом» судил Сергей Лапочкин. Как сыграли? «Локомотив» выиграл. И? Безусловно, нужно отходить от такого запрета. Время другое, чтобы бояться предвзятости или ошибки. Ошибки были и будут у футболистов, тренеров, руководителей клубов. Судьи — не исключение. Думаю, мы на пути к отмене географического принципа. Не вижу в этом проблемы.

(Александр Бобров)

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