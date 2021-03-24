Юрист Никитина утверждает, что не подписала контракт с «Ростовом» из-за угроз

Спортивный юрист Дарина Никитина в Instagram рассказала о веских причинах, по которым она была вынуждена покинуть футбольный клуб «Ростов».

Никитина, получившая должность заместителя генерального директора «Ростова» в начале февраля, ушла из клуба в середине марта.

«Пришло время рассказать все как есть. Предложение о работе в ФК «Ростов» поступило мне от ррезидента клуба задолго до моего появления в Ростове. Мы обо всем договорились, или, как я думала, договорились, и в январе я переехала в Ростов-на-Дону.

Клуб сделал заявление о моем назначении, но это оказалось преждевременно. На момент объявления контракт с клубом подписан не был.

Я искренне верила, что ФК «Ростов» — это прекрасная возможность для моего развития, как специалиста, вместе с клубом. Передо мной поставили амбициозные задачи, и я с радостью приступила к их реализации.

Через пару дней после публикации мне раздался звонок, в котором мне недвусмысленно дали понять, что мне «лучше уехать по-хорошему».

Как оказалось, не все обрадовались моему появлению в клубе. Так новость о моем назначении стала неприятным сюрпризом для спортивного департамента клуба.

Руководство заверило меня, что все уладят и мне не о чем беспокоиться. Однако этого не случилось. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля. Я уехала.

У меня было достаточно времени все обдумать, я предоставила возможность клубу попрощаться со мной также красиво, как сообщили о моем назначении. Однако все что я увидела — это вбросы сплетен со стороны спортивного директора клуба. Мне это неприятно. Вы взрослый человек. Оставьте меня в покое.

Вывод: околофутбольный бизнес в Ростове гораздо сильнее номинальных руководителей клуба. Я договаривалась с президентом, а нужно было со спортивным директором. Какая-то нездоровая ситуация, правда? Вопрос риторический.

Для себя я найду занятие поинтереснее, чем учить мужчин зрелого возраста, как делить бизнес», — написала Никитина.

До назначения в «Ростов» Никитина являлась руководителем юридической фирмы, специализирующийся на спортивных вопросах, представляла интересы российских клубов и спортсменов в РФС, ФИФА и Спортивном арбитражном суде (CAS).