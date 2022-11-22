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Спортдиректор «Оренбурга» — о Личке: «Он сразу сказал, что для него лучше победить со счетом 4:3, чем 1:0»

Спортивный директор «Оренбурга» Андреев рассказал о философии Лички
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» рассказал о тренере команды Марцеле Личке и его философии игры.

— Личка открыл и Сычевого, и латиноамериканцев — ведь это его идеи, его стиль игры, философия, в которой они себя реализовали. Как вы оцениваете его влияние?

— Однозначно фигура тренера — определяющая. Когда нам предложили кандидатуру Марцела, мы обсуждали ситуацию с президентом, с главой попечительского совета, генеральным директором. У нас была видеоконференция, на которой Личка рассказывал о футболе, о своем видении игры. А мы были в ФНЛ, готовились к сезону...

И тут он озвучил стратегию, а в конце добавил: «Для меня лучше победить со счетом 4:3, чем 1:0». То есть мы либо принимаем это и делаем все возможное как руководители, чтобы реализовать стратегию тренера, либо идем по другому пути. Мы выбрали первый вариант. Конечно, это работа всего блока: тренерского штаба, менеджмента, игроков — это общая заслуга.

— В чем сила Лички как тренера?

— В нежелании отходить от своих правил и игровой философии, которая ему нравится. После выхода из ФНЛ я спросил у Марцела: «В РПЛ уровень другой. Может, стоит играть менее рискованно?» Он ответил: «Нет! Я лучше 3:7 проиграю, чем будут 90 минут сидеть в штрафной и пытаться отбиться. Мы будем играть в свой футбол».

Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
Марцел Личка
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 16 1 3
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