Спортдиректор «Оренбурга» — о 0:8 от «Зенита»: «Личка обычно пьет один бокал пива 0,33, а после этого матча выпил три»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» рассказал, как команда пережила поражение от «Зенита» 0:8 в 9-м туре чемпионата России.
— Как вы пережили 0:8 от «Зенита»?
— Было очень неприятно. Но, кстати, у латиноамериканцев менталитет такой, что они к футболу относятся как к игре, а не как к войне. Погрустили, помылись, заварили себе пуэрчик. Дальше включили музычку, забыли про эту игру и начали думать о следующей.
У нас менталитет чуть другой — мы переживаем такие поражения тяжелее. Но в целом этот матч мы морально отпустили — и все прошло безболезненно.
Мне один знакомый позвонил после матча и сказал: «Так даже игры не сдают!» Посмеялись! У меня уже на эти темы иммунитет выработался, я спокоен.
— Может, стоило сыграть прагматичнее и отойти от своих идей?
— Перед нашим матчем я смотрел, как с «Зенитом» играло «Торпедо»: вышли с низком блоком, оборонялись, а «Зенит» все время находился на чужой половине поля. На 81-й минуте счет стал 2:0 — и все: поражение, ноль очков.
При этом мне было трудно дать оценку кому-либо из «Торпедо»: как они сыграли, что можно в их игре отметить? Понятно, что 0:8 — это болезненный удар, но при этом я видел плюсы в игре того же Сычевого: как он действовал в атаке, как наносил удар в перекладину; как в игру вышел Оганесян. Видел игровые отрезки, где мы провели атаку с 27 передачами.
Это дело выбора: мы могли тоже закрыться, отмахиваться — возможно, отбились бы и реализовали какой-нибудь стандарт. Но это не стиль Марцела, это не его путь. Все в клубе это понимают и принимают.
— Личка рассказывал, что после матча вы отправились в ресторан пить пиво — это помогло переключиться.
— Да, поехали с друзьями и взяли пиво. Единственное отличие от других матчей — Марцел обычно пьет один бокал 0,33, а после 0:8 выпил три.
Посмеялись мы так, как давно не смеялись! Компания была веселая — посидели и поехали домой. А на следующий день продолжили выполнять свою работу. Вот такой менталитет у Лички — прошла игра, дальше идет следующая. Если мы сейчас будем сидеть и посыпать голову пеплом, переживать, то и к следующему матчу не подготовимся. У него так устроено.
Со стороны кажется, что 0:8 — это все, конец. Мне начали многие звонить и спрашивать: «Вы Личку уволите? Нет?! Странно». Да, мы могли закрыться и проиграть 0:1 или 0:3. Но еще раз: мы знаем, чего хочет Марцел, понимаем его философию и полностью ему доверяем. Ну, сложилось так — бывает!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2