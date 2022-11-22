Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:30

Спортдиректор «Оренбурга» — о 0:8 от «Зенита»: «Личка обычно пьет один бокал пива 0,33, а после этого матча выпил три»

Спортдиректор «Оренбурга» Андреев рассказал, как клуб пережил разгром 0:8 от «Зенита»
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» рассказал, как команда пережила поражение от «Зенита» 0:8 в 9-м туре чемпионата России.

— Как вы пережили 0:8 от «Зенита»?

— Было очень неприятно. Но, кстати, у латиноамериканцев менталитет такой, что они к футболу относятся как к игре, а не как к войне. Погрустили, помылись, заварили себе пуэрчик. Дальше включили музычку, забыли про эту игру и начали думать о следующей.

У нас менталитет чуть другой — мы переживаем такие поражения тяжелее. Но в целом этот матч мы морально отпустили — и все прошло безболезненно.

Мне один знакомый позвонил после матча и сказал: «Так даже игры не сдают!» Посмеялись! У меня уже на эти темы иммунитет выработался, я спокоен.

— Может, стоило сыграть прагматичнее и отойти от своих идей?

— Перед нашим матчем я смотрел, как с «Зенитом» играло «Торпедо»: вышли с низком блоком, оборонялись, а «Зенит» все время находился на чужой половине поля. На 81-й минуте счет стал 2:0 — и все: поражение, ноль очков.

При этом мне было трудно дать оценку кому-либо из «Торпедо»: как они сыграли, что можно в их игре отметить? Понятно, что 0:8 — это болезненный удар, но при этом я видел плюсы в игре того же Сычевого: как он действовал в атаке, как наносил удар в перекладину; как в игру вышел Оганесян. Видел игровые отрезки, где мы провели атаку с 27 передачами.

Это дело выбора: мы могли тоже закрыться, отмахиваться — возможно, отбились бы и реализовали какой-нибудь стандарт. Но это не стиль Марцела, это не его путь. Все в клубе это понимают и принимают.

— Личка рассказывал, что после матча вы отправились в ресторан пить пиво — это помогло переключиться.

— Да, поехали с друзьями и взяли пиво. Единственное отличие от других матчей — Марцел обычно пьет один бокал 0,33, а после 0:8 выпил три.

Посмеялись мы так, как давно не смеялись! Компания была веселая — посидели и поехали домой. А на следующий день продолжили выполнять свою работу. Вот такой менталитет у Лички — прошла игра, дальше идет следующая. Если мы сейчас будем сидеть и посыпать голову пеплом, переживать, то и к следующему матчу не подготовимся. У него так устроено.

Со стороны кажется, что 0:8 — это все, конец. Мне начали многие звонить и спрашивать: «Вы Личку уволите? Нет?! Странно». Да, мы могли закрыться и проиграть 0:1 или 0:3. Но еще раз: мы знаем, чего хочет Марцел, понимаем его философию и полностью ему доверяем. Ну, сложилось так — бывает!

Дмитрий Андреев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЧМ по футболу для посредственностей. ФИФА, вы точно хотите видеть 48 сборных в 2026-м?
Главный соперник Большунова страдает от странной травмы. Восстановиться ему помогает красотка американка
Путин освободил Солтановского от должности постпреда РФ при Совете Европы
Дуда в беседе с пранкерами признался в нежелании воевать с Россией
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
Как выживают ирбисы
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Спортивный директор «Салернитаны» заявил, что клуб не будет повторно пытаться подписать Дивеева
Спортдиректор «Оренбурга» — о Личке: «Он сразу сказал, что для него лучше победить со счетом 4:3, чем 1:0»
Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «Если активируют сумму выкупа за Сычевого, мы не сможем повлиять на ситуацию»
В «Урале» не исключили вступления в переговоры с ЦСКА по возможному выкупу Помазуна
Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «Клуб не получал официальных предложений по Сычевому. На его месте я бы доиграл сезон в «Оренбурге»
Спортивный директор «Оренбурга» — о новости, что клубу подбирают игроков селекционеры «Зенита»: «Желтую прессу я не читаю»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортдиректор «Оренбурга» — о Личке: «Он сразу сказал, что для него лучше победить со счетом 4:3, чем 1:0»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости