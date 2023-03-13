Спортивный директор «Оренбурга» — о новом контракте для Лички: «У всех есть желание продолжить сотрудничество»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о процессе переговоров по новому контракту для главного тренера клуба Марцела Лички.

«Предварительно уже начали обсуждать продление контракта, сроки и условия. Процесс начался, в общем. У всех есть желание продолжить сотрудничество», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

45-летний чешский специалист возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Его контракт рассчитан до конца сезона.После 19 туров «Оренбург» с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.