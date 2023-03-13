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Сегодня, 13:45

Балахнин считает, что «Ростов» не будет бороться за второе место в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил перспективы желто-синих в борьбе за третье место.

«Игры в кубке и чемпионате показали, что «Ростов» не в лучшем своем функциональном состоянии, мягко говоря. Игра не очень хороша, вчера в этом лишний раз убедился. Как таковой игры у «Ростова» нет. Матч с «Пари НН» был ничейным. Обе команды показывали не очень интересный футбол. Этому поспособствовало безобразное качество поля, поэтому все сводилось к упрощению, было много борьбы. Какой-то созидательной игры было мало. «Ростов» останется в топ-3? У команды есть небольшой отрыв, могут зацепиться. Если что-то в игре «Ростова» не изменится, будет сложно остаться на третьем месте. С первым местом все ясно, а «Спартак» выглядит предпочтительнее всех кандидатов на второе место», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

После 19 туров «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» — на втором месте (40 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-rostov-ne-budet-borot-sya-so-spartakom-za-serebro-krasno-bely-e-vy-glyadyat-predpochtitel-nee/
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Сергей Балахнин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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И К Ж
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