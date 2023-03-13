Агент полузащитника «Краснодара» Кади: «Рассматриваем получение польского гражданства»

Агент Хелсио Роберто Алиск, который представляет интересы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал, что игрок может получить польское гражданство.

— Две бразильские легенды «Краснодара» Ари и Жоазиньо получили российский паспорт спустя пять лет жизни в России. Допускаете, что Кади может пойти по пути соотечественников?

— Почему нет? В России всегда играли сильные бразильцы, у вас великолепная страна. Мы также рассматриваем получение польского гражданства.

— Почему такой необычный выбор?

— У Кади есть корни в Польше. Если его однажды вызовут, то он будет выступать под фамилией своего дедушки — Малиновский.

— На какой стадии находится получение польского паспорта для Кади?

— На данный момент этот процесс приостановлен, — цитирует агента Metaratings.

26-летний бразилец перебрался в «Краснодар» в зимнее трансферное окно. В 19-м туре Кади принес «быками» победу над «Динамо» (3:1), оформив дубль. В общей сложности на его счету два гола в четырех матчах за клуб.