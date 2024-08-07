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7 августа, 23:53

Спортивный директор «Химок» — о трансферах: «Наши игроки пользуются спросом. Мы не берем то, что никому не нужно»

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Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов прокомментировал летнюю трансферную кампанию подмосковного клуба.

Текущим летом состав «Химок» в числе прочих пополнили такие игроки, как Лукас Вера, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Резиуан Мирзов, Артур Юсупов, Антон Заболотный и Седрик Гогуа.

«На игроков, которых мы взяли, был большой спрос. Сто процентов. Тот же Заболотный отказался от очень крупных предложений из-за границы, чтобы играть в РПЛ, в «Химках». Мы не берем то, что никому не надо. Были долгие переговоры по этим игрокам.

Главное — это мотивация. Мы не можем купить финансами, потому что мы не клуб, у которого огромный бюджет. Прежде всего мотивация. Инфраструктура, Москва, тренер — испанец, это все тоже влияет", — цитирует Мамедова Legalbet.

После 3-х туров «Химки» набрали 4 очка и находятся на 6-м месте в турнирной талице РПЛ.

Источник: Legalbet
РПЛ
ФК Химки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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Ростов – Рубин
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Локомотив – Динамо Мх
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Зенит – Динамо
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