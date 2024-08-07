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Вратарь «Зенита» Москвичев признался, что его мотивирует пример Сафонова

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Вратарь «Зенита» Богдан Москвичев, выступающий на правах аренды за «Оренбург», высказал мнение о трансфере Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Голкипер перешел во французский клуб из «Краснодара», чьим воспитанником является.

«Конечно, пример Сафонова мотивирует, это очень здорово. Матвей — большой молодец. Сможет ли Сафонов выиграть конкуренцию у Доннаруммы? Шансы всегда есть, все будет зависеть от него и Доннаруммы, в каком-то смысле», — цитирует Москвичева «РБ Спорт».

25-летний Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024 года, контракт россиянина рассчитан до 2029 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Матвей Сафонов
РПЛ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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Локомотив – Динамо Мх
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Зенит – Динамо
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Краснодар – ЦСКА
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