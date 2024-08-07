Вратарь «Зенита» Москвичев признался, что его мотивирует пример Сафонова

Вратарь «Зенита» Богдан Москвичев, выступающий на правах аренды за «Оренбург», высказал мнение о трансфере Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Голкипер перешел во французский клуб из «Краснодара», чьим воспитанником является.

«Конечно, пример Сафонова мотивирует, это очень здорово. Матвей — большой молодец. Сможет ли Сафонов выиграть конкуренцию у Доннаруммы? Шансы всегда есть, все будет зависеть от него и Доннаруммы, в каком-то смысле», — цитирует Москвичева «РБ Спорт».

25-летний Сафонов стал игроком «ПСЖ» летом 2024 года, контракт россиянина рассчитан до 2029 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.