Карседо: «Я сказал Кахигао, что хочу, чтобы Романов помогал мне»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, останется ли Вадим Романов в тренерском штабе московского клуба.

«Я сказал Кахигао, что хочу, чтобы Романов помогал мне. У него высокий уровень вовлеченности. Местные члены тренерского штаба имеют огромное значение. Мы пообщались с Романовым. На мой взгляд, он провел хорошую работу. Он хорошо знает команду», — сказал Карседо на пресс-конференции в Москве.

Романов был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Деяна Станковича. Он является воспитанником спартаковской школы. С июня 2022 года Романов возглавлял молодежный состав красно-белых, а с лета 2024-го работал в тренерском штабе Станковича.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2028 года. До этого Карседо возглавлял «Пафос».