Спортивный директор «Факела» оценил трансфер защитника Габараева
Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал трансфер новичка команды, защитника Альберта Габараева.
22 января защитник подписал контракт с воронежским клубом до июля 2027 года. Ранее Габараев выступал за казахстанский «Тобол».
«Габараев — универсальный игрок, который способен закрыть несколько позиций. Это защитник очень хорошего уровня для РПЛ», — сказал Котов Legalbet.kz.
Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 350 тысяч евро.
Источник: Legalbet
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|37
|
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|
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|4
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|3
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|
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
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|18
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|7
|9
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|28.02
|19:00
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
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|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
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|
Ахмат – Рубин
|- : -
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|19:30
|
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|- : -
|2.03
|14:00
|
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|- : -
|2.03
|16:30
|
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|2.03
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|
Ростов – Динамо
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|Г
|
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
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Муталип Алибеков
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|1
|1
|
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Оренбург
|14
|1
|5
|
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|3
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