Спортивный директор «Факела» оценил трансфер защитника Габараева

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал трансфер новичка команды, защитника Альберта Габараева.

22 января защитник подписал контракт с воронежским клубом до июля 2027 года. Ранее Габараев выступал за казахстанский «Тобол».

«Габараев — универсальный игрок, который способен закрыть несколько позиций. Это защитник очень хорошего уровня для РПЛ», — сказал Котов Legalbet.kz.

Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 350 тысяч евро.