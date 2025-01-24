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Сегодня, 11:15

«Палмейрас» может подписать Бителло вместо Клаудиньо

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Бителло может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает Bolavip.

По сведениям источника, на 25-летнего бразильца претендует «Палмейрас». Клуб из Сан-Паулу намерен подписать игрока после того, как им не удалось договориться с «Зенитом» о переходе Клаудиньо.

Клаудиньо. «Обвинения во лжи не признаем». «Палмейрас» в истерике из-за Клаудиньо — даже слил переписку с «Зенитом»

13 января сообщалось, что Бителло не прилетел на сборы бело-голубых, оставшись в Бразилии. Сообщалось, что «Динамо» разослало письмо в клубы бразильской серии А, предупредив о недопустимости переговоров с Бителло без одобрения бело-голубых.

Полузащитник выступает за московскую команду с 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2028-го.

ФК Динамо (Москва)
ФК Палмейрас
Бителло
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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Бителло

Бителло

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Маркус Вендел

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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