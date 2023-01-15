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Спортивный директор «Факела» Котов: «Динамо» с нами не связывалось по Квеквескири»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил на вопрос об интересе «Динамо» к защитнику Ираклию Квеквескири.

- У нас не было ни одного предложения. «Динамо» с нами не связывалось, - приводит «РБ Спорт» слова Котова.

- Это агентский вброс?
- Возможно.

- Вы ведете с ним переговоры по новому контракту?
- Этот вопрос пока не хочу комментировать.

Ранее «СЭ» стало известно об интересе московского клуба к Квеквескири. Спортивный юрист и представитель футболиста Дмитрий Кигинько подтвердил эту информацию.

32-летний россиянин выступает за «Факел» с июля 2022 года и провел за воронежский клуб 18 матчей, забив три мяча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-fakela-po-kvekveskiri-dinamo-s-nami-ne-svyazy-valos/

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ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Ираклий Квеквескири
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
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9
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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