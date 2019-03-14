Спортивный директор "Енисея" ответил Аленичеву

Спортивный директор "Енисея" Денис Петровский ответил на обвинения в свой адрес от главного тренера клуба Дмитрия Аленичева. Аленичев заявил "СЭ", что считает гендиректора клуба, Дениса Рубцова – заказчиком, а Петровского – автором обращения в адрес губернатора Красноярского края с просьбой отправить специалиста в отставку, которое появилось на странице болельщиков "Енисея" в соцсети "ВКонтакте". Также Аленичев заявил, что руководство клуба ведет за его спиной переговоры с двумя другими тренерами.

– Несколько удивительно появление комментариев от главного тренера в публичной среде. Несмотря на наши непростые взаимоотношения, мы старались никуда не выносить внутренние моменты, – сказал Петровский. – Что касается слов Аленичева о том, что заявление от имени фанатов "Енисея" написано кем-то из клуба – это звучит странно. Я лично неоднократно говорил Дмитрию Анатольевичу, что среди болельщиков есть недовольства, в частности, среди представителей фан-среды. С нашей стороны делается все возможное, чтобы максимально нивелировать негатив в публичном пространстве. У нас есть квалифицированный специалист по работе с болельщиками, который общается с фан-сектором, с активной частью фанатов. Он всегда пытался сгладить углы, объяснить, что сейчас клубу не нужны негативные эмоции. Мы знали о негативных настроениях в фанатской среде, тренерский штаб тоже знал. Тем не менее, ключевой момент – то, что мы дебютируем в премьер-лиге, самое главное – держаться вместе. (Иван Торопцев)

Полностью ответ Петровского – здесь