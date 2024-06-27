Sport24: защитник «Локомотива» Лукиных перейдет в «Пари НН»

Капитан молодежной команды «Локомотива» Евгений Лукиных станет игроком «Пари НН», сообщает Sport24.

По данным источника, срок контракта 19-летнего защитника с нижегородцами составит 3 года.

В прошлом сезоне Лукиных стал с «Локомотивом» чемпионом молодежной футбольной лиги. Защитник вызывается в молодежную сборную России.