Sport24: защитник «Локомотива» Лукиных перейдет в «Пари НН»
Капитан молодежной команды «Локомотива» Евгений Лукиных станет игроком «Пари НН», сообщает Sport24.
По данным источника, срок контракта 19-летнего защитника с нижегородцами составит 3 года.
В прошлом сезоне Лукиных стал с «Локомотивом» чемпионом молодежной футбольной лиги. Защитник вызывается в молодежную сборную России.
Источник: Sport24
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