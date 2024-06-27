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Sport24: защитник «Локомотива» Лукиных перейдет в «Пари НН»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Капитан молодежной команды «Локомотива» Евгений Лукиных станет игроком «Пари НН», сообщает Sport24.

По данным источника, срок контракта 19-летнего защитника с нижегородцами составит 3 года.

В прошлом сезоне Лукиных стал с «Локомотивом» чемпионом молодежной футбольной лиги. Защитник вызывается в молодежную сборную России.

Источник: Sport24
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
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