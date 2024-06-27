Кечинов — об уходе Классена: «Мне он ничем не запомнился, лучше бы сделали ставку на воспитанника»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал «СЭ» новость об уходе защитника Леона Классена из московской команды.

«Честно говоря, он ничем не запомнился. Появлялся редко и основным футболистом так и не стал. Отсюда и уход из «Спартака». Мое мнение такое — надо развивать своих игроков. Сейчас такое время, что это просто необходимо. Я уже устал говорить об этом. Если у «Спартака» есть своя хорошая академия, то почему бы не сделать на нее ставку. А мы все пытаемся кого-то пригласить из других стран», — сказал Кечинов «СЭ».

24-летний россиянин выступал за «Спартак» с зимы 2022 года. За это время он провел 32 матча, в которых забил два мяча. Вместе с московским клубом Классен стал обладателем Кубка России и бронзовой медали РПЛ.