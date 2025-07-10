Sport24: РПЛ проведет собрание клубов перед решением РФС по замене «Торпедо»

РПЛ проведет общее собрание клубов лиги, на котором будет обсуждаться позиция по 16-й команде чемпионата, сообщает Sport24.

По информации источника, собрание пройдет перед завтрашним бюро исполкома РФС, на котором будет принято решение по замене «Торпедо» в РПЛ. Отмечается, РПЛ отправит свою позицию в РФС, также свою позицию озвучит ФНЛ.

В четверг, 10 июля, РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25 — с «Родиной» (25-й тур, 22 марта), «Уралом» (29-й тур, 21 апреля) и «Шинником» (32-й тур, 11 мая).

9 июля «СЭ» сообщал, что место московского клуба в высшем дивизионе займет «Оренбург», который вылетел из РПЛ по итогам сезона-2024/25.