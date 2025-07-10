Источник: «Торпедо» должно за сутки определиться, будет ли команда выступать в первой лиге

Исключенному из РПЛ «Торпедо» дали сутки на принятие решения о том, будет ли команда выступать в первой лиге, сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что в случае отказа черно-белых, с большой долей вероятности, место в ФНЛ-1 получит «Алания», которая в сезоне-2024/25 заняла 17-е место в первой лиге и вылетела из турнира. По регламенту РФС владикавказцы имеют приоритетное право на wild card в случае снятия клуба РПЛ.

По информации источника, «Алания» подтвердила, что готова выступать в первой лиге. При таком раскладе в «золото» дивизиона «А» второй лиги поднимется «Кубань», а в «серебре» будет семь команд.

Ранее сообщалось, что для участия в первой лиге «Торпедо» должно будет повторно пройти лицензирование РФС.

В четверг, 10 июля, РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25 — с «Родиной» (25-й тур, 22 марта), «Уралом» (29-й тур, 21 апреля) и «Шинником» (32-й тур, 11 мая). Все три матча судил главный арбитр Максим Перезва.