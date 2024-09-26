Sport24: московское «Динамо» летом отказалось от подписания Эрмосо

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Московское «Динамо» приняло решение не подписывать контракт с защитником Марио Эрмосо в летнее трансферное окно, сообщает Sport24.

29-летний испанец согласился перейти в российский клуб, но бело-голубые отказались из-за высоких финансовых запросов игрока.

В сентябре Эрмосо подписал трехлетний контракт с «Ромой». Воспитанник «Реала» большую часть карьеры провел в «Атлетико» — 174 игры.