Sport24: московское «Динамо» летом отказалось от подписания Эрмосо
Московское «Динамо» приняло решение не подписывать контракт с защитником Марио Эрмосо в летнее трансферное окно, сообщает Sport24.
29-летний испанец согласился перейти в российский клуб, но бело-голубые отказались из-за высоких финансовых запросов игрока.
В сентябре Эрмосо подписал трехлетний контракт с «Ромой». Воспитанник «Реала» большую часть карьеры провел в «Атлетико» — 174 игры.
Источник: Sport24
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|16:30
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Оренбург – Пари НН
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|27.09
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Факел – Рубин
|- : -
|28.09
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|28.09
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|
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|28.09
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|
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Ростов – Акрон
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|29.09
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Динамо Мх – Динамо
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