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Даниил Чалов — о свадьбе брата Федора с женой: «Разные, а как будто единое целое»

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Даниил Чалов, старший брат нападающего ПАОКа Федора Чалова, рассказал о жене 26-летнего футболиста — Валерии.

«Они с Федей сто лет вместе, проходят весь путь вместе. Разные, а как будто единое целое. Навстречу друг другу там огромное понимание и уважение, очень друг друга любят. Познакомились детьми и взрослели вместе. А я только сейчас стал обретать ответственность — и речь в том числе о браке», — приводит слова Даниила Чалова Sport24.

Минувшим летом Федор Чалов перебрался из ЦСКА в ПАОК за три миллиона евро. В нынешнем сезоне россиянин провел пять матчей в греческой Суперлиге, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Источник: Sport24
Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК
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3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
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5
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 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
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 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
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