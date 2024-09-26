«Факел» сыграет с «Рубином» в 10-м туре РПЛ в пятницу, 27 сентября. Матч состоится на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Факел» — «Рубин» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В прямом эфире видеотрансляцию можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 18.30 мск.

По итогам 9-ти туров РПЛ воронежский клуб набрал пять очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Команда Рашида Рахимова с 11-ю баллами идет на восьмой строчке чемпионата.

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