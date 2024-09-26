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Сегодня, 19:00

«Факел» — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Факел» сыграет с «Рубином» в чемпионате России 27 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Рашид Рахимов, главный тренер ФК «Рубин».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Факел» сыграет с «Рубином» в 10-м туре РПЛ в пятницу, 27 сентября. Матч состоится на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Факел» — «Рубин» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В прямом эфире видеотрансляцию можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 18.30 мск.

По итогам 9-ти туров РПЛ воронежский клуб набрал пять очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Команда Рашида Рахимова с 11-ю баллами идет на восьмой строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
27 сент, 19:00. Факел (Воронеж)
Факел
Рубин

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 - : -
27.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
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Кр. Советов – Химки
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Динамо Мх – Динамо
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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